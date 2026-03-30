Подорожание продуктов в Днепропетровской области в марте 2026 заставляет местных жителей тратить больше денег в супермаркетах.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области демонстрирует изменение стоимости отдельных позиций по сравнению с февральскими показателями, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области было зафиксировано по данным официального сайта Минфина, где обнародованы средние цены на популярные товары в торговых сетях региона.

В категории бакалеи изменения заметны на примере масла Щедрый Дар рафинированного объемом 850 мл. По состоянию на март средняя цена 91,50 грн.

В торговых сетях цена колеблется. У Auchan продукт стоит 92,50 грн за 850 мл по данным от 10.03.2026. По сравнению с февралем средний показатель был ниже и равнялся 85,02 грн.

В сегменте соусов и специй изменения касаются томатной пасты Чумак в фасовке 350 гр. Средняя стоимость составляет 93,90 грн. В марте этот товар в Megamarket продается за 93,90 грн.

Для сравнения, в феврале средний ценник был ниже и составил 87,75 грн. за 350 гр. Таким образом, в этой категории также отмечено подорожание продуктов в Днепропетровской области.

В группе овощей и грибов заметно изменение цены на шампиньоны. По состоянию на март средняя стоимость составляет 173,65 грн. за 1 кг. В разных магазинах цена отличается. В Auchan шампиньоны стоят 152,90 грн за 1 кг.

В Novus их продают за 159,00 грн, Metro за 164,00 грн, а в Megamarket за 218,70 грн за 1 кг. Для сравнения, в феврале средняя цена составила 150,52 грн. за 1 кг, что свидетельствует о повышении стоимости в марте.

Эксперты объясняют, что повышение ценников связано с рядом факторов, влияющих на себестоимость производства и логистику.

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги.

Также Politeka сообщала о подорожании продуктов: на что резко переписали цены.

Кроме того, Politeka рассказывала о завершении отопительного сезона 2026: когда жители останутся без тепла.