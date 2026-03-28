Графіки відключення світла у Дніпропетровській області, в неділю, на 29 березня триватимуть в частині регіону.

Українцям оприлюднили планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області, вони діютимуть 29 березня через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області, в неділю, на 29 березня триватимуть в частині регіону. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 10:00 до 18:00 години в селі Івано-Михайлівка за такими адресами:

Верхня — 2

Весова

Зелена — 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 49, 50, 50/А, 53А, 55, 59, 63, 65, 69

Лісова — 1, 2, 2/А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 7/А, 7/Б, 8, 8/А, 9, 10, 11/А, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 50/А, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79, б/н

Нагорна — 1, 1/А, 2, 4, 5, 7

Присамарська — 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24

Соборна — 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/А, 18, 19, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 44/Б, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57/А, 59, 61, 64, 67, 68, 68/А, 69, 70, 70/А, 71, 73, 73/А, 75, 79, 81, 83, 87, б/н

Степова — 1, 1/Б, 2, 4, 5, 6, 11, 15

Українська — 1, 1/А, 2, 3, 4/А, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 55, б/н

Центральна — 14

Також через виконання планови робіт буде відключення електроенергії в селищіГубиниха з 10:00 до 18:00 години на насутпних вулиці: Молодіжна.

В селі Вільне триватимуть додаткові вимкнення з 10:00 до 18:00 години. Вони охоплять такі вулиці:

Абрикосова — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 17, 18, 20, 20/А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 44/А, 46/А, 47, 48, 48/А, 49, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68

Василькова — 1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10

Вишнева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27/А, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48

Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Калинова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 53

Квіткова — 8/З.ДІЛ.

Київська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/А, 12, 13, 14, 15/А, 16, 17, 18, 19, 19/А, 19/В, 19/Г, 19Д, 19Е, 20, 21, 21/А, 22, 22/А, 23, 24, 26, 27, 28, 29/А, 30, 31, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 31Д, 31Е, 31Ж, 31З, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/А, 48, 48/А, 49, 50, 51/А, 52, 53

Котляревського — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 8/А, 8/Б, 14

Леваневського — 1, 1/А, 2, 4, 6, 7/А, 7А, 8, 9, 10, 10-А, 10Б, 10В, 10Г, 10Д, 10Е, 11, 12, 13, 14, 15, 15/А, 16, 16/А, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

Липова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/А, 19/Б, 19/В, 19/Г, 20, 21, 22, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/А, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48

Лісова — 2, 3, 4, 5, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/А, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40

Миру — 1, 1/А, 2, 3, 3/А, 3/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Мічуріна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/А, 9, 10, 10/А, 11, 12, 12/А, 13, 15, 16

Московська — 2, 3/А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10/А, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/Б, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 42/А, 44, 46, 47

Осіння — 1, 1/В, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 37/А, 38, 39, 39/А, 40, 41, 42, 43, 43/А, 44, 45, 46, 47, 47/А, 48, 49, 49/А, 50, 51/А, 52, 53, 54, 54/А, 56, 57, 58, 59, 59/А, 60, 60/А, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

П’ятихатки — 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21/Г, 21В, 22, 23, 24, 24/А, 24/В, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 37Б, 38/А, 39/А, 39/З/Д0209, 40, 42, 43/А, 45, 46/А, 47, 48, 49, 50, 50/А, 51, 53, 54, 55, 55/А, 59

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 30, 31, 41, 43, 44, 45/А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56

Польова — 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30

Садова — 9, 10/Г, 17, 18, 20, 21, 21/А, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30

Самарська — 1, 1/А, 2, 3, 5, 7

Сонячна — 1, 1Д, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20/Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/А, 36, 37, 37/А, 38, 41, 43

Степова — 2, 6, 8/А, 8/Б, 8/В, 10, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36/А, 38, 40, 42, 44, 62/А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Чкалова — 1, 2, 3, 4, 5/КВ.1, 6, 7, 7/А, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28/А, 33, 35, 38

Шмідта — 1, 2, 2/А, 5, 5/А, 6/А, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 23, 26, 28, 30

Шовковична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67.

