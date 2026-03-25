Завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області у запланований термін дозволить раціонально використовувати ресурси в 2026 році.

Одне з місті визначилося з датою завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області на 2026 рік, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Планують завершити опалювальний сезон у Кам’янському Дніпропетровській області. Це станеться 27 березня, якщо середньодобова температура повітря стабільно підвищуватиметься. Таке рішення ухвалюється з урахуванням кількох ключових факторів.

По-перше, йдеться про стійке потепління, яке має зберігатися протягом кількох днів. По-друге, враховуються прогнози синоптиків, що свідчать про тривале підвищення температури. Також важливим залишається забезпечення комфортних і безпечних умов для мешканців після припинення подачі тепла.

Очікується, що завершення опалювального сезону у запланований термін дозволить місту раціонально використовувати ресурси та уникнути зайвих витрат на енергію. Водночас міська влада наголошує: остаточне рішення залежатиме від погодних умов, а контроль за температурним режимом залишатиметься визначальним фактором.

Нагадаємо, згідно з постановою уряду №1267, опалювальний сезон в Україні триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Водночас це не означає, що тепло в оселях подаватимуть до цієї дати без змін.

Хоча кінець березня визначений як орієнтовний термін завершення сезону, місцева влада може самостійно коригувати строки. Зокрема, опалення можуть відключити раніше, якщо середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°C протягом трьох днів поспіль.

Водночас для закладів освіти та медицини можливі винятки. У разі різкого похолодання у квітні громади можуть ухвалити рішення про продовження подачі тепла, щоб забезпечити належні умови для дітей і пацієнтів.

Джерело: dmkd.dp.ua

