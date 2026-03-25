З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій в Дніпропетровській області, але він стосується тільки окремої категорії українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Як зазначають у Пенсійному фонді, перерахунок торкнеться громадян, які продовжують працювати, якщо з моменту призначення або останнього перегляду пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

Щороку така процедура охоплює понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні нині працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

Як зміняться пенсії

Розмір надбавки залежить від тривалості страхового стажу, отриманого після останнього перерахунку або призначення пенсії.

Якщо накопичено 24 місяці досвіду або більше, під час індексації врахують як новий стаж, так і, за потреби, оновлений рівень заробітної плати.

Якщо досвіду менше 24 місяців, виплати переглянуть лише з урахуванням додаткових місяців без зміни показника зарплати.

Водночас середня заробітна плата, яка застосовувалась раніше, залишається без змін.

Важливі деталі

Для пенсіонерів за вислугу років індексація із урахуванням нового стажу та доходу можливий лише після досягнення пенсійного віку.

Автоматичний перерахунок визначається станом на 1 березня.

Якщо право на нього виникає пізніше, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду.

На яке підвищення чекати

У середньому доплата становитиме кілька сотень гривень — усе залежить від набутого стажу та рівня заробітної плати.

У Пенсійному фонді наголошують, що розрахунки проводяться на основі актуальних даних про доходи та сплачені внески, що забезпечує точність і справедливість нарахувань.

