Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 31 березня триватимуть через важливі планові роботи.

Ввродяться додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській області, що триватимуть протягом 31 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області, в неділю, на 31 березня триватимуть в частині регіону. 31.03.2026 з 08:30 до 18:00 години світла не буде в межах Губинська територіальна громада. Знеструмлення стосуються села Івано-Михайлівка за такими адресами:

Верхня — 2

Зелена — 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 49, 50, 50/А, 53А, 55, 59, 63, 65, 69

Лісова — 1, 2, 2/А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 7/А, 7/Б, 8, 8/А, 9, 10, 11/А, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 50/А, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79

Нагорна — 1, 1/А, 2, 4, 5, 7

Присамарська — 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24

Соборна — 1, 2, 4, 5/А, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16/А, 18, 19, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 44/Б, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57/А, 59, 61, 64, 67, 68, 68/А, 69, 70, 70/А, 71, 73, 73/А, 75, 79, 81, 83, 87, 9

Степова — 1, 1/Б, 2, 4, 5, 6, 11, 15

Українська — 1, 1/А, 2, 3, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34

Крім цього, 31 березня будуть знеструмлення в селі Вільне. Вони триватимуть з 12:00 до 18:00 годин на вулицях:

Миру — 1–9, 1/А, 3/А, 3/Б

Перемоги — 10/А, 21, 21/Г, 23, 25, 37Б

Чкалова — 1–28, 28/А, 3, 33, 35, 38, 4, 5/КВ.1, 6–7/А, 9

пров. Аптекарський — 1А, 2, 4, 5, 7

пров. Мічуріна — 1А, 2–4, 6.

В селі Обухівка будуть діяти обмеження з 08:00 до 17:00 години за такими адресами:

СТ «Ізумруд»: 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855;

СТ «Орільська Галявина»: 80;

СТ «Елеватор»: 93, 106, 119, 128;

вул. Центральна: 1;

СТ "Колос": 11.

Також повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води на 31 березня з 08:00 до 17:00 години за наступними адресами:

В. Белінського: 23;

Героїв УПА: 62-78 (парні), 82, 84, 86, 92-98 (парні), 113, 117, 119;

пров. Мар'янівський: 1-7 (непарні), 11-15 (непарні).

Останні новини України:

