Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчули мешканці регіону у різних категоріях товарів, тому розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вже відображається на полицях супермаркетів і спеціалізованих магазинів, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося багатьох груп товарів, від молочної продукції до овочів і фруктів. Про це свідчать останні дані з офіційного сайту Мінфіну.

Так, сир твердий Звени Гора голандський 45% сьогодні коштує в середньому 581,10 грн за кілограм. Поточні ціни різняться: у Auchan - 539,00 грн, у Megamarket - 637,50 грн, у Metro - 566,80 грн.

Для порівняння, у лютому середня вартість такого сиру була 559,19 грн, що свідчить про помітне подорожчання продуктів у Дніпропетровській області.

Не менш помітні зміни спостерігаються серед овочів. Капуста молода за останній місяць подорожчала у кілька разів - середня ціна становить 124,20 грн за кілограм.

Так, в Auchan капусту можна купити за 113,90 грн, а в Megamarket - 134,50 грн, тоді як у лютому середня ціна була лише 33,00 грн.

Фрукти також суттєво виросли в ціннику. Виноград сьогодні коштує в середньому 295,15 грн за кілограм. У магазинах ціни різняться.

Auchan - 271,50 грн, Megamarket - 401,10 грн, Metro - 269,00 грн, Novus - 239,00 грн. У лютому середня вартість винограду становила 272,73 грн, тож зростання цін також помітне для покупців.

Аналітики відзначають, що підняття цінників пов’язане з кількома ключовими факторами. Перш за все, бойові дії скорочують поголів’я худоби та птиці, що впливає на ціни на м’ясо та яйця. А економічні фактори також грають не менш важливу роль.

