Подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось многих групп товаров, от молочной продукции до овощей и фруктов. Об этом свидетельствуют последние данные с официального сайта Минфина.

Так, сыр жесткий Звени Гора голландский 45% сегодня стоит в среднем 581,10 грн за килограмм. Текущие цены различаются: у Auchan – 539,00 грн, у Megamarket – 637,50 грн, у Metro – 566,80 грн.

Для сравнения, в феврале средняя стоимость такого сыра была 559,19 грн, что свидетельствует о заметном подорожании продуктов в Днепропетровской области.

Не менее заметные изменения наблюдаются среди овощей. Капуста молодая за последний месяц подорожала в несколько раз – средняя цена составляет 124,20 грн за килограмм.

Так, в Auchan капусту можно купить за 113,90 грн, а в Megamarket – 134,50 грн, тогда как в феврале средняя цена была всего 33,00 грн.

Фрукты также значительно выросли в ценнике. Виноград сегодня стоит в среднем 295,15 грн. за килограмм. В магазинах цены разнятся.

Auchan – 271,50 грн, Megamarket – 401,10 грн, Metro – 269,00 грн, Novus – 239,00 грн. В феврале средняя стоимость винограда составила 272,73 грн., поэтому рост цен также заметен для покупателей.

Аналитики отмечают, что повышение ценников связано с несколькими ключевыми факторами. Прежде всего, боевые действия сокращают поголовье скота и птицы, что влияет на цены на мясо и яйца. А экономические факторы тоже играют не менее важную роль.

