Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области помогает людям, вынужденно покинувшим свои дома, ощутить безопасность.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает достаточно много вариантов размещения, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступным через платформу "Допомагай".

Владельцы жилищ предоставляют крышу над головой без арендной платы, при этом иногда просят небольшое бытовое участие в жизни дома.

Платформа позволяет быстро найти комнату или квартиру даже тем, у кого нет знакомых в регионе.

Так, в Днепре доступна отдельная комната в трехкомнатной квартире по проспекту Б.Хмельницкого. Там проживает 78-летняя женщина, поэтому владельцы советуют размещаться женщинам пенсионного возраста для большего удобства и взаимопонимания.

В Каменском предлагают два варианта. Первый рассчитан на женщину с ребенком, где уже проживает хозяйка с двумя детьми, и платить за коммунальные услуги не нужно.

Второй вариант – отдельная комната со всеми необходимыми условиями для проживания, рассчитанная на женщин, стариков и детей.

Кроме того, в Кривом Роге на улице Независимости Украины доступна двухкомнатная квартира после ремонта со всей бытовой техникой, что делает проживание максимально комфортным для женщин и детей.

Благодаря платформе "Допомагай" бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти быстро и без лишних бюрократических процедур.

Владельцы квартир обычно предлагают дом на любой срок и создают условия, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и имели возможность обустроить быт во время войны.

Последние новости Украины:

