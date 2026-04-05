Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Дніпрі показує мінливі умови з періодичними дощами та прохолодними вечорами.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Дніпрі свідчить про тепло, яке поступово перейде у негоду, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Дніпрі надали на сайті sinoptik.ua.

Температура вночі коливатиметься від +5° до +10°, вдень повітря прогріватиметься до +18°, а ввечері зазвичай на місцевих мешканців чекатиме невелике похолодання.

6 квітня в облцентрі небо буде ясним, лише ввечері з’являться хмари. Опадів не очікується. Температура вдень до +18°, вночі +9°, вітер слабкий 1,4–4,4 м/с.

7 квітня ясна атмосфера збережеться з ранку, проте вночі очікується сильний дощ. Протягом дня опадів не передбачається. Температура +7…+10°, вітер 0,6–5,4 м/с.

8 квітня сонце з’являтиметься рідко, переважатиме хмарна атмосфера, вдень розпочнеться дрібний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура від +5° до +8°.

9 квітня весь день буде похмурим, із дрібним дощем із середини дня до вечора. Температура +5…+8°, вітер 2,4–4 м/с, вологість 58–84%, ймовірність опадів до 89%.

10 квітня хмарність утримається до вечора, очікується дрібний дощ у другій половині дня. Температура +5…+8°, вітер 2,1–3,5 м/с.

11 квітня переважатиме хмарність. Без опадів уночі та вранці, удень дрібний дощ, який ближче до вечора закінчиться. Температура +5…+10°, вітер 1,8–2,5 м/с, вологість 48–73%.

12 квітня протягом усього дня хмарність збережеться, опадів не передбачається. Температура від +7° до +12°.

Вцілому, прогноз на тиждень з 6 по 12 квітня у Дніпрі свідчить про нестійку погоду з періодичними дощами та помірними температурними коливаннями.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.