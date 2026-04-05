Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 апреля в Днепре свидетельствует о тепле, которое постепенно перейдет в непогоду, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 6 по 12 апреля в Днепре предоставили на сайте sinoptik.ua.

Температура ночью будет колебаться от +5° до +10°, днем ​​воздух будет прогреваться до +18°, а вечером обычно местных жителей будет ожидать небольшое похолодание.

6 апреля в облцентре небо будет ясным, лишь к вечеру появятся облака. Осадков не ожидается. Температура днем ​​до +18°, ночью +9°, ветер слабый 1,4–4,4 м/с.

7 апреля ясная атмосфера сохранится с утра, но ночью ожидается сильный дождь. В течение дня осадки не ожидаются. Температура +7…+10°, ветер 0,6–5,4 м/с.

8 апреля солнце будет появляться редко, преобладать облачная атмосфера, днем ​​начнется мелкий дождь, который к вечеру должен ослабеть. Температура от +5° до +8°.

9 апреля весь день будет пасмурным, с мелким дождем с середины дня до вечера. Температура +5...+8°, ветер 2,4–4 м/с, влажность 58–84%, вероятность осадков до 89%.

10 апреля облачность сохранится до вечера, ожидается мелкий дождь во второй половине дня. Температура +5…+8°, ветер 2,1–3,5 м/с.

11 апреля преобладает облачность. Ночью и утром без осадков, днем ​​мелкий дождь, который ближе к вечеру закончится. Температура +5…+10°, ветер 1,8–2,5 м/с, влажность 48–73%.

12 апреля в течение всего дня облачность сохранится, осадков не ожидается. Температура от +7 ° до +12 °.

В целом прогноз на неделю с 6 по 12 апреля в Днепре свидетельствует о неустойчивой погоде с периодическими дождями и умеренными температурными колебаниями.

