Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає одноразову виплату 10 800 гривень у рамках програми «Консорціум реагування-2026», повідомляє Politeka.

Фінансування забезпечує благодійний фонд «Право на захист». Крім Дніпропетровщини, програма охоплює також Запорізьку, Одеську та Харківську області.

Право на виплату мають внутрішньо переміщені особи, зареєстровані після 24 лютого 2022 року, з доходом менше 6 318 гривень на члена домогосподарства на місяць. Заявник не повинен був отримувати допомогу від БФ або інших організацій упродовж останніх трьох місяців.

Обов’язковою умовою є належність до однієї з категорій вразливості: сім’ї з трьома і більше дітьми, домогосподарства з дитиною до двох років, вагітні жінки, люди з інвалідністю І або ІІ групи, особи віком від 60 років, а також домогосподарства, де є член із серйозним захворюванням зі спеціального переліку.

Зареєструватися можна через мобільні групи або чат-бот «Консорціум Реагування та Право на захист: грошова допомога». Графік роботи і адреси постійно оновлюються для зручності заявників.

Мешканцям радять перевіряти актуальність інформації та подавати заявки вчасно.

Також варто зауважити, що очікується, що своєчасна реєстрація дозволить отримати кошти без затримок і допоможе уникнути черг у пунктах видачі допомоги.

