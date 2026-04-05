Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области поддерживает наиболее уязвимые семьи.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает единовременную выплату 10 800 гривен в рамках программы «Консорциум реагирования-2026», сообщает Politeka.

Финансирование обеспечивает благотворительный фонд « Право на защиту ». Кроме Днепропетровщины программа охватывает также Запорожскую, Одесскую и Харьковскую области.

Право на выплату имеют внутренне перемещенные лица, зарегистрированные после 24 февраля 2022, с доходом менее 6 318 гривен на члена домохозяйства в месяц. В течение последних трех месяцев заявитель не должен был получать помощь от БФ или других организаций.

Обязательным условием является принадлежность к одной из категорий уязвимости: семьи с тремя и более детьми, домохозяйства с ребенком до двух лет, беременные женщины, люди с инвалидностью I или II группы, лица старше 60 лет, а также домохозяйства, где есть член с серьезным заболеванием из специального перечня.

Зарегистрироваться можно через мобильные группы или чат-бот "Консорциум Реагирования и Право на защиту: денежная помощь". График работы и адреса постоянно обновляются для удобства заявителей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области - поддержать наиболее уязвимые семьи и обеспечить финансовую стабильность в период повышенных расходов. Жителям советуют проверять актуальность информации и подавать заявки в срок.

Также следует отметить, что ожидается, что своевременная регистрация позволит получить средства без задержек и поможет избежать очередей в пунктах выдачи пособия.

