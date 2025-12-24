Синоптики сделали прогноз погоды в Днепре на 25 декабря, по их наблюдениям, настоящая зима близится к городу.

Прогноз погоды в Днепре на 25 декабря сделали синоптики и рассказали, чего ждать в день Рождества жителям и гостям города, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, чего ждать от погоды.

По прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и почти весь день небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые облака. Без осадков. Температурные показатели от -7 до -4°C.

Народный прогноз погоды: 25 декабря отмечается Рождество – один из главных христианских праздников. С давних времен это день примирения, добра, миролюбия, прославления Христа. Этот день определял характер зимы. Если солнышко – дни на 7-19 января будут ясными, а Новый год будет морозным, а если пасмурно и на деревьях иней – быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зиму следует ожидать холодной, а лето жарким; если ночь темная – зима будет теплой, а лето – пасмурным.

По прогнозам синоптики Наталки Диденко, погода в Днепре на 25 декабря город окажется под влиянием холодного фронта. Дневная температура опустится в диапазон от -2 до -9 градусов. В ночное время мороз усилится, кое-где достигая отметки -9 градусов. Важной особенностью этого похолодания станет прекращение осадков и появление солнца.

Тем временем начальница отдела прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня с 25 декабря температура перейдет на зимний режим - и днем, и ночью будут преобладать "минусы". По ночам ожидается от -3° до -10°.

Местные жители призывают быть осторожными на скользких дорогах, учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать правила безопасности во время морозов и гололедицы. Эти рекомендации направлены на предотвращение травм и транспортных происшествий, учащающихся в периоды резкого похолодания.

