Работу для пенсионеров в Днепре активно предлагают в разных отраслях, от промышленного производства до складов готовой продукции, сообщает Politeka.
Мы нашли самые популярные вакансии на платформе work.ua.
Высокую зарплату предлагают механикам и электромеханикам, которые занимаются обслуживанием систем резервного электроснабжения.
Они должны иметь опыт с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, высшее техническое образование и водительские права категории B.
Также желательно иметь навыки компьютерной диагностики двигателей и контроллеров. Компания предлагает стабильную полную занятость, конкурентную заработную плату в размере 45 000, профессиональное обучение, официальное трудоустройство и график: с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30.
Еще одним вариантом работы для пенсионеров в Днепре должность грузчика-комплектовщика в компании Генезис-Украина Инжиниринг. Вакансия предусматривает дневные и ночные смены на складе готовой продукции.
Основные обязанности заключаются в комплектовании заказов по накладным и выполнении погрузочно-разгрузочных задач.
Компания гарантирует своевременную оплату труда, доставку сотрудников и возможность проживания на территории предприятия. Зарплата колеблется от 24000 до 26000 гривен.
Еще одно предложение работы для пенсионеров в Днепре – механик в ТД Руд Э.С., ООО. Предприятие занимается металлообработкой и нуждается в ответственном работнике для диагностики, ремонта и обслуживания оборудования.
Кандидаты должны иметь среднее или высшее специальное образование, знание технических особенностей оборудования и опыт не менее двух лет. Заработная плата в этой должности составляет от 24 000 до 28 000.
