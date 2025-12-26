Работа для пенсионеров в Днепре позволяет людям постарше оставаться активными и получать дополнительный доход.

Работу для пенсионеров в Днепре активно предлагают в разных отраслях, от промышленного производства до складов готовой продукции, сообщает Politeka.

Мы нашли самые популярные вакансии на платформе work.ua.

Высокую зарплату предлагают механикам и электромеханикам, которые занимаются обслуживанием систем резервного электроснабжения.

Они должны иметь опыт с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, высшее техническое образование и водительские права категории B.

Также желательно иметь навыки компьютерной диагностики двигателей и контроллеров. Компания предлагает стабильную полную занятость, конкурентную заработную плату в размере 45 000, профессиональное обучение, официальное трудоустройство и график: с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30.

Еще одним вариантом работы для пенсионеров в Днепре должность грузчика-комплектовщика в компании Генезис-Украина Инжиниринг. Вакансия предусматривает дневные и ночные смены на складе готовой продукции.

Основные обязанности заключаются в комплектовании заказов по накладным и выполнении погрузочно-разгрузочных задач.

Компания гарантирует своевременную оплату труда, доставку сотрудников и возможность проживания на территории предприятия. Зарплата колеблется от 24000 до 26000 гривен.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Днепре – механик в ТД Руд Э.С., ООО. Предприятие занимается металлообработкой и нуждается в ответственном работнике для диагностики, ремонта и обслуживания оборудования.

Кандидаты должны иметь среднее или высшее специальное образование, знание технических особенностей оборудования и опыт не менее двух лет. Заработная плата в этой должности составляет от 24 000 до 28 000.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.