Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге стало доступным в рамках государственной программы временного проживания, сообщает Politeka.

Переселенцы и их семьи могут получить квартиру или комнату сроком до одного года с возможностью продления, если нет возможности снять собственное жилье.

Минимальная площадь установлена ​​на уровне шести квадратных метров на человека. Решение о предоставлении жилья принимается по балльной системе, что позволяет объективно определять очередность среди заявителей и учитывает социальные обстоятельства и потребности семей.

Приоритет имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с ограниченной трудоспособностью, пенсионеры, а также переселенцы, чьи дома или квартиры стали непригодными для проживания из-за войны.

Программа обеспечивает базовые условия для комфортного пребывания: безопасное помещение, возможность самостоятельного приготовления пищи, сопровождение в ведении домашнего хозяйства и социальную адаптацию для жителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать жизнь переселенцев, обеспечить минимальные условия для быта и ощутить безопасность. Чтобы воспользоваться поддержкой, граждане должны встать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждое лицо или семью создается индивидуальное учетное дело и присваивается номер, по которому следует дальнейший контроль и распределение помещений.

Кроме того, в Кривом Роге можно получить гуманитарную помощь.

