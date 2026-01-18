Подорожание продуктов в Днепре уже почувствовали местные жители, это отразилось на семейных бюджетах украинцев.

Подорожание продуктов в Днепре хорошо видно на примере бакалеи и мяса, сообщает Politeka.

По официальной информации с сайта Минфина, подорожание продуктов в Днепре, прежде всего, коснулось зеленого горошка Вереса, средняя цена которого в январе 2026 года составляет 54,68 грн за банку 400 граммов.

В декабре 2025 года средний ценник был 53,58 грн., поэтому прирост за месяц составил почти 1,1 грн. или 1,9%. Также возросла стоимость круп, в том числе риса длинного.

Средний ценник поднялся до 60,80 грн. за килограмм по сравнению с декабрем 2025 года, когда он составлял 59,09 грн. Это свидетельствует о повышении на 0,78%.

Подорожание продуктов в Днепре коснулось и мясных товаров. К примеру, буженина Ятрань в январе стоит в среднем 714,70 грн за килограмм, тогда как в декабре 2025 года средняя цена была 694,88 грн. В отдельных магазинах, как Metro, цена достигает 826,20 грн, а в Novus – 729,00 грн.

Основными причинами повышения ценников аналитики называют комплекс факторов. Война и боевые действия сокращают поголовье скота и птицы, что оказывает непосредственное влияние на рынок мяса и яиц.

Логистические риски и повышение стоимости транспортировки также прибавляют к конечной стоимости продовольственных товаров. Дополнительно, поставщики вынуждены использовать дорогостоящие генераторы из-за перебоев с электроснабжением.

Экономическая ситуация и изменение курса доллара также остаются значимыми факторами. Инфляция в стране, высокие затраты на корма, электроэнергию и заработную плату работников приводят к неизбежному повышению цен на продовольствие.

