Подорожчання продуктів у Дніпрі вже відчули місцеві мешканці, адже це відобразилося на сімейних бюджетах українців.

Подорожчання продуктів у Дніпрі добре видно на прикладі бакалії та мʼяса, повідомляє Politeka.

За офіційною інформацією із сайту Мінфіна, подорожчання продуктів у Дніпрі, перш за все, торкнулося зеленого горошку Верес, середня ціна якого у січні 2026 року становить 54,68 грн за банку 400 грамів.

У грудні 2025 року середній цінник був 53,58 грн, тому приріст за місяць склав майже 1,1 грн або 1,9%. Також зросла вартість круп, зокрема рису довгого.

Середній цінник піднявся до 60,80 грн за кілограм, у порівнянні з груднем 2025 року, коли він становив 59,09 грн. Це свідчить про підвищення на 0,78%.

Подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося й м’ясних товарів. Наприклад, буженина Ятрань у січні коштує у середньому 714,70 грн за кілограм, тоді як у грудні 2025 року середня ціна була 694,88 грн. В окремих магазинах, як Metro, ціна досягає 826,20 грн, а у Novus - 729,00 грн.

Основними причинами підняття цінників аналітики називають комплекс факторів. Війна та бойові дії скорочують поголів’я худоби і птиці, що безпосередньо впливає на ринок м’яса та яєць.

Логістичні ризики та підвищення вартості транспортування також додають до кінцевої вартості продовольчих товарів. Додатково, постачальники змушені використовувати дорогі генератори через перебої з електропостачанням.

Економічна ситуація і зміни курсу долара також залишаються значущими чинниками. Інфляція в країні, високі витрати на корми, електроенергію та заробітну плату працівників призводять до неминучого підвищення цін на продовольство.

