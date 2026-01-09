Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области остаются важной частью гуманитарной поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляет Всемирная продовольственная программа ООН в рамках системной гуманитарной поддержки уязвимых категорий населения, пострадавших из-за войны войны, передает Politeka.

Об этом организация сообщила на своем сайте .

Речь идет о раздаче продуктовых коробок, рассчитанных на 30 дней. Такой набор охватывает около 60% средней месячной нормы калорий. В состав входят базовые продукты длительного хранения, в том числе мука, разные крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.

Продовольственную помощь ВПП ООН организует в нескольких регионах Украины, среди которых Днепропетровщина, а формат предоставления зависит от уровня продовольственной безопасности, состояния местных рынков и ситуации безопасности. В некоторых общинах поддержку получают все жители, в других - только люди, которые отвечают согласованным критериям уязвимости.

Отдельным направлением готовы к потреблению рационы для лиц, которые недавно эвакуировались или не имеют возможности готовить. Такие наборы рассчитаны примерно на пять дней и содержат консервы, каши и хлеб. Их распространяют через партнеров в транзитных центрах или в отдельных населенных пунктах.

Кроме того, ВПП закупает хлеб в местных пекарнях и доставляет его в прифронтовые общины. Получить его можно в тех же пунктах, где выдают продуктовые наборы, без дополнительной регистрации.

Организация также поддерживает больницы, коллективные центры, специализированные учреждения по уходу и другие учреждения, где находятся люди с повышенными потребностями и есть возможность готовить еду на месте. Список таких объектов определяют совместно с местными властями и гуманитарными партнерами.

Около 80% продуктов, распространяемых КПН в Украине, закупаются внутри страны у проверенных поставщиков. Вся продукция проходит регулярный контроль качества и безопасности, а состав наборов может изменяться с учетом рекомендаций и наличия ресурсов.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области остаются важной частью гуманитарной поддержки. По вопросам получения помощи жителям советуют обращаться в партнерские благотворительные организации или на горячую линию ВПП ООН по номеру 0 800 600 122.

