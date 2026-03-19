Стало известно, в каких условиях может развиться дефицит продуктов в Днепропетровской области.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может возникнуть из-за сложных погодных условий, которые наблюдались этой зимой в Украине, передает Politeka.net.

О потенциальных рисках для аграрного сектора сообщил эксперт Виталий Постригань.

По его словам, холодный период стал серьезным испытанием для фермеров. Сильные морозы, значительные снегопады и резкие изменения температур создали угрозу для озимых культур, прежде всего, для пшеницы — основного сырья для производства хлеба.

Наибольшую опасность представляло не само похолодание, а состояние почвы. Когда температура на уровне корней опускалась до –10 °C и держалась более двух суток, растения могли испытать серьезные повреждения.

После короткой оттепели специалисты проверили образцы с сельскохозяйственных участков. Предварительные результаты свидетельствуют, что массового вымерзания не произошло, а большинство посевов пшеницы пережили холод без значительных потерь. В то же время, на полях с тонким снежным покровом отдельные площади могли пострадать. Самым уязвимым к морозам оказался озимый ячмень.

Вместе с тем значительное количество снега, которое зимой защищало растения, теперь создает другие трудности. Из-за больших заносов техника не может своевременно выйти на поля для подкормки культур. Дополнительным риском остается быстрое таяние, что может привести к подтоплению низменных участков.

Несмотря на сложные условия, есть и положительные факторы. В почве накопились значительные запасы влаги — одни из самых высоких за последние десятилетия. Это создает благоприятные предпосылки для будущего урожая при стабильной весенней погоде.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области маловероятен. Массовая гибель озимых не зафиксирована, однако аграрии внимательно следят за погодой, ведь резкое потепление или подтопление могут повлиять на будущие объемы сбора зерна и уровень цен.

Источник: Телеграф.

