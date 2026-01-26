Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется как внутри государственной поддержки, так и через самостоятельный поиск с помощью общин, волонтерских инициатив и специализированных сервисов, сообщает Politeka.
Переселенцы могут выбирать разные варианты в зависимости от срока пребывания, наличия свободных мест и собственных обстоятельств.
Часть внутренне перемещенных лиц имеет право на первоочередное поселение, однако другим приходится самостоятельно подбирать крышу над головой.
Если человек не относится к категориям, которые получают убежище в первую очередь, он может договариваться с владельцами квартир напрямую.
В Днепропетровской области встречаются случаи, когда жилье для ВПЛ предоставляется не только за арендную плату, но и бесплатно при оплате коммунальных услуг.
Отдельным направлением помощи для переселенцев остаются контактные центры, работающие в регионах и территориальных общинах.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также ищут через специальные платформы для подбора жилища. В частности, есть сайт «Допомагай», который создало волонтерское ИТ-сообщество.
Еще одним важным источником информации остается государственный ресурс «Прихисток». На его главной странице размещают данные о количестве свободных мест в зарегистрированных помещениях в разных регионах страны.
Крышу над головой также можно найти через Telegram бот «Турботник». Его запустило Министерство цифровой трансформации. С помощью него можно найти временный дом или необходимые вещи в центрах предоставления административных услуг.
