Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается одним из ключевых запросов для людей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свой дом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется как внутри государственной поддержки, так и через самостоятельный поиск с помощью общин, волонтерских инициатив и специализированных сервисов, сообщает Politeka.

Переселенцы могут выбирать разные варианты в зависимости от срока пребывания, наличия свободных мест и собственных обстоятельств.

Часть внутренне перемещенных лиц имеет право на первоочередное поселение, однако другим приходится самостоятельно подбирать крышу над головой.

Если человек не относится к категориям, которые получают убежище в первую очередь, он может договариваться с владельцами квартир напрямую.

В Днепропетровской области встречаются случаи, когда жилье для ВПЛ предоставляется не только за арендную плату, но и бесплатно при оплате коммунальных услуг.

Отдельным направлением помощи для переселенцев остаются контактные центры, работающие в регионах и территориальных общинах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также ищут через специальные платформы для подбора жилища. В частности, есть сайт «Допомагай», который создало волонтерское ИТ-сообщество.

Еще одним важным источником информации остается государственный ресурс «Прихисток». На его главной странице размещают данные о количестве свободных мест в зарегистрированных помещениях в разных регионах страны.

Крышу над головой также можно найти через Telegram бот «Турботник». Его запустило Министерство цифровой трансформации. С помощью него можно найти временный дом или необходимые вещи в центрах предоставления административных услуг.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.