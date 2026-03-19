Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают предоставлять людям, проживающим в местах временного компактного проживания.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента социальной политики, документ предусматривает выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

Речь идет о людях, проживающих в так называемых МТКП, или шелтерах, функционирующих на территории города. В рамках этой программы помощь могут получать несколько категорий внутри перемещенных лиц.

Прежде всего, это пожилые люди, лица с инвалидностью и матери с детьми. Право на поддержку также имеют законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка, недееспособного человека или человека с ограниченной дееспособностью.

Предусмотрена помощь и для детей от 3-х до 18 лет. Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут получать люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и пользующиеся услугами Днепровского городского центра социальных служб.

В состав набора входят базовые товары длительного хранения. В частности, переселенцам выдают мясные консервы, рыбную консерву и печеночный паштет.

Также в набор входят готовые вторые блюда с тушеным мясом. Среди прочего – есть чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем. Такой набор частично призван обеспечить базовые потребности людей в питании.

Получить помощь можно через управление социальной защиты, поддержку по месту нахождения и регистрации как внутренне перемещенного лица.

Для оформления необходимо предоставить паспорт гражданина Украины или удостоверение на временное или постоянное место жительства.

Последние новости Украины:

