Работа для пенсионеров в Днепре доступна на разных предприятиях.

Работа для пенсионеров в Днепре охватывает несколько направлений и предлагает занятость людям с разным профессиональным опытом, сообщает Politeka.

По данным объявлений на платформе work.ua , в городе открыты вакансии в торговле, логистике и хозяйственной сфере. Работодатели указывают на четкие требования и предлагают официальное оформление.

В частности, торговая компания «Перфектрум» приглашает заведующего складом или старшего комплектующего. Среди обязанностей – прием и отгрузка продукции, проверка документации, ведение учета возвратов. От кандидата ждут внимательность и базовые знания программы 1С. Рабочий график – с понедельника по пятницу, заработок составляет 28 тысяч гривен.

Следует также отметить, что еще одна работа для пенсионеров в Днепре доступна в частном предприятии «Победа». Компания ищет водителя категории СЕ для перевозки металлопроката на автомобиле DAF грузоподъемностью 20 тонн. Нужны техническая осведомленность, ответственное отношение и готовность к поездкам. Оплата труда колеблется от 55 до 75 тысяч гривен, предусмотрено официальное трудоустройство и пересмотр дохода.

Также в городе открыта позиция заведующего хозяйством. Основные задачи – контроль материальных ресурсов, организация закупок и надзор за помещениями. Требования включают профильное образование и практику подобной деятельности. График стандартный, доход – 10 тысяч гривен.

Таким образом, жители старшего возраста могут выбрать формат занятости в соответствии с навыками и физическими возможностями, оставаясь активными на рынке труда.

