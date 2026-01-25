В Днепре за последний месяц заметно подорожали основные продукты, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Средняя стоимость вермишели длинной поднялась до 31,50 гривен за килограмм, что на 2 гривны больше, чем в декабре 2025 года. Рост цен происходил постепенно, и самый большой скачок зафиксировали во второй половине декабря прошлого года, когда стоимость за день выросла с 29,50 до 31,90.

Средние цены на консервированную кукурузу марки Верес колебались от 44,99 до 68,40 гривен за банку 340 граммов в разных сетях. В месяц средняя стоимость повысилась на 2,88. Дешевле всего приобрести кукурузу можно у Novus, дороже всего – в Megamarket. Такие колебания обусловлены как логистическими издержками, так и разной политикой цен в сетях.

Мясные продукты демонстрируют наибольшее удорожание. грн вареная «Алан лекарственная» в среднем стоит 479,46 за килограмм, что на 64 грн больше, чем в декабре. Дороже всего в Megamarket — 506,40, а самая низкая стоимость зафиксирована у Auchan — 439 грн. Такой рост обусловлен повышением стоимости мяса на внутреннем рынке и дополнительными затратами на производство и логистику.

Подорожание продуктов в Днепре происходит на фоне общей тенденции Украины. Специалисты отмечают, что наиболее чувствительными для бюджета семей остаются мясные изделия и крупы, поскольку именно на эти товары тратят значительную часть месячной сметы.

Для потребителей это означает повышение ежедневных затрат на базовые товары, особенно крупы, консервы и мясо. Эксперты советуют планировать покупки заранее и сравнивать цены в разных торговых сетях, чтобы снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.