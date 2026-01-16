С 2026 года вырастет прожиточный минимум, поэтому части пенсионеров повысили доплаты в Днепропетровской области и других регионах Украины.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области продолжат выплачиваться, однако их размер отличается в зависимости от вида надбавок, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Украинцам, имеющим сверхурочный страховой стаж, предусмотрены надбавки для пенсионеров в Днепропетровской области. В то же время размер такой доплаты остается незначительным.

За каждый полный год стажа сверх установленной нормы пенсия увеличивается всего на 25 гривен 95 копеек. Даже при наличии 10 дополнительных лет страхового стажа сумма повышения составит примерно 260 гривен, что существенно не влияет на общий уровень обеспечения.

Кроме того, в 2026 году сохранится практика возрастных доплат. Дополнительные начисления будут получать украинцы по достижении 75, 80 и 85 лет.

Отдельные социальные гарантии сохраняются для пенсионеров, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и постоянно проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.

В 2026 году для этой категории граждан размер ежемесячной доплаты вырос до 2595 грн. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.

Особая надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров (то есть прекратили работу или не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель) и имеют на своем содержании детей до 18-ти. Ее размер – 150 гривен на каждого ребенка.

Однако оформить надбавку может только один из родителей (пенсионеров в семье), а начисление производится до достижения ребенком совершеннолетия.

Также пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий минимально установленные законодательством требования, имеют право на ежемесячную надбавку. За каждый дополнительно отработанный год государство насчитывает всего 25 гривен 95 копеек. Даже в случае, если человек имеет 10 лет стажа сверх нормы, общая сумма составит примерно 300 гривен, что существенно не влияет на размер пенсионного обеспечения.

