Получить бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре могут отдельные категории переселенцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются украинским переселенцам, отвечающим важнейшим критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента социальной политики.

Согласно решению исполнительного комитета городского совета, в Днепре предоставляют наборы продуктов питания для ВПЛ, проживающих в местах временного компактного проживания (МТКП, шелтерах).

Получить их могут следующие категории переселенцев:

пожилые люди;

лица с инвалидностью;

матери с детьми;

законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка,

недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена;

дети от 3-х до 18 лет.

Также их могут получать ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Лица, которые переместились в Днепр и впервые обратились в управление социальной защиты населения за справкой ВПЛ, проживают в МТКП, но не относятся к вышеупомянутым категориям, могут однократно получить такой набор.

Обязательным условием для всех категорий переселенцев, имеющих право на получение набора, быть зарегистрированными в городе после 24.02.2022 по адресу места временного компактного проживания.

Каждый бесплатный продуктовый набор сформирован на основе базовых потребностей и содержит основные продукты длительного хранения. В его состав входят мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, а также чай, кофе и сахар. Кроме того, набор включает макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Для получения продуктового набора внутри перемещенным лицам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту фактического пребывания и регистрации в качестве ВПЛ. При обращении заявитель должен предоставить определенный перечень документов.

В частности, необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или удостоверение на временное или постоянное проживание, справку о взятии на учет внутриперемещенного лица, подтверждающую регистрацию после 24 февраля 2022 года в городе по адресу МТКП. При необходимости также представляются свидетельство рождения ребенка и справка об установлении инвалидности.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются один раз в месяц.

