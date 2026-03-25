С 1 апреля состоится перерасчет пенсий в Днепропетровской области, но касается только отдельной категории украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Стартует перерасчет пенсий в Днепропетровской области с 1 апреля. В то же время, повышение выплат предусмотрено не для всех пенсионеров.

Как отмечают в Пенсионном фонде, перерасчет коснется граждан, которые продолжают работать, если с момента назначения или последнего пересмотра пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Ежегодно такая процедура охватывает более 600 тысяч работающих пенсионеров, которые за это время приобретают дополнительный страховой стаж. Всего в Украине сейчас работает около 2,8 миллиона пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

Как изменятся пенсии

Размер прибавки зависит от продолжительности страхового стажа, полученного после последнего перерасчета или назначения пенсии.

Если накоплен 24 месяца опыта или более, во время индексации учтут как новый стаж, так и при необходимости обновленный уровень заработной платы.

Если опыта меньше 24 месяцев, выплаты будут пересмотрены только с учетом дополнительных месяцев без изменения показателя зарплаты.

В то же время, средняя заработная плата, которая применялась ранее, остается без изменений.

Важные детали

Для пенсионеров за выслугу лет индексация с учетом нового стажа и дохода возможна только после достижения пенсионного возраста.

Автоматический перерасчет определяется по состоянию на 1 марта.

Если право на него возникает позже, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

Какого повышения ждать

В среднем доплата будет составлять несколько сотен гривен — все зависит от приобретенного стажа и уровня заработной платы.

В Пенсионном фонде отмечают, что расчеты производятся на основе актуальных данных о доходах и уплаченных взносах, что обеспечивает точность и справедливость начислений.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.