С 1 апреля состоится перерасчет пенсий в Днепропетровской области, но касается только отдельной категории украинцев, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.
Как отмечают в Пенсионном фонде, перерасчет коснется граждан, которые продолжают работать, если с момента назначения или последнего пересмотра пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.
Ежегодно такая процедура охватывает более 600 тысяч работающих пенсионеров, которые за это время приобретают дополнительный страховой стаж. Всего в Украине сейчас работает около 2,8 миллиона пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.
Как изменятся пенсии
Размер прибавки зависит от продолжительности страхового стажа, полученного после последнего перерасчета или назначения пенсии.
- Если накоплен 24 месяца опыта или более, во время индексации учтут как новый стаж, так и при необходимости обновленный уровень заработной платы.
- Если опыта меньше 24 месяцев, выплаты будут пересмотрены только с учетом дополнительных месяцев без изменения показателя зарплаты.
В то же время, средняя заработная плата, которая применялась ранее, остается без изменений.
Важные детали
Для пенсионеров за выслугу лет индексация с учетом нового стажа и дохода возможна только после достижения пенсионного возраста.
Автоматический перерасчет определяется по состоянию на 1 марта.
Если право на него возникает позже, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.
Какого повышения ждать
В среднем доплата будет составлять несколько сотен гривен — все зависит от приобретенного стажа и уровня заработной платы.
В Пенсионном фонде отмечают, что расчеты производятся на основе актуальных данных о доходах и уплаченных взносах, что обеспечивает точность и справедливость начислений.
Последние новости Украины:
