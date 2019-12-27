В одній з дніпровських маршруток на Католицьке Різдво, 25 грудня, водій в дощ не пустив жінку з трьома дітьми



Як передає Politeka.net, про це повідомила очевидиця на своїй сторінці в Facebook.

За словами жінки, водій маршрутки не тільки відмовив в послугах матері з трьома дітьми, але і нахабно їм збрехав.

"Не пустили жінку з трьома дітьми, серед яких була дитина до двох рочків. Видно було, що в цієї жінки не було чим заплатити. Йшов дощ, дітки, як мокрі кури тулились до мами. 2. Воно збрехало їй, що у нього вже є пільговики. 3. Воно не зупинило маршрутку і на мої крики: "Візьміть дітей." навіть не видав реакції", - повідомила жінка.

Крім того, вона прикріпила дані про водія і попросила розібратися в даній ситуації.



Також жінка закликала пасажирів не бути байдужими до таких випадків.

"Звертаюся до мовчазних пасажирів маршрутки, які внутрішньо підтримували прокоментувати цю подію. Якщо ми будемо пропускати таке неподобство, то скоро доведеться створювати громадські товариства по захисту ЛЮДИНИ, як вимираючого виду на планеті Земля!", - уклала вона.

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За словами очевидця, маршрутник аргументував свою відмову тим, що на попередній зупинці тільки вийшли пільговики. При цьому в автобусі практично не було людей. Тим не менш, водій все одно не захотів везти військовослужбовців.

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