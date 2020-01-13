В Дніпрі з дошкільного закладу евакуювали понад чотирьохсот дітей

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради Дніпра.

У Дніпрі в дошкільному закладі НВК № 148 провели евакуацію. З приміщень вивели більше трьохсот дітей дошкільного віку та більше сотні першокласників.

У закладі встановили нову систему пожежної сигналізації та перевірили у справі.

"Діти не розгубилися, тому що проводилась попередня робота. Діти знають алгоритм дій і вони розуміють, коли звучить сигнал пожежної тривоги, то потрібно одягатися і ні в якому разі не губитися", – розповіла вихователька.

Вихованки Аріна і Аліса розповіли, що коли почули сигнал тривоги, їм було трохи страшно.

«Нам вихователька казала, щоб ми не боялися, бо приїдуть пожежники. Ми послухали виховательку і швидко одяглися, потім допомагали іншим. Раніше нам розповідали, що, коли пожежа, потрібно закрити обличчя руками і швидко вибігти на вулицю », - поділилися дівчата.

Михайло навпаки не злякався і чітко розумів, що потрібно робити: «Я розумів, що потрібно швидко переодягатися і виходити за спеціальними сходами, щоб рятуватися від пожежі».

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі поліція перевіряла інформацію за фактом замінування 10 шкіл.

28 листопада близько 09:40 в поліцію надійшло повідомлення про те, на електронну адресу УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про ймовірне виникнення вибухів у приміщеннях шкіл №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 та гімназії №3 в Дніпрі.

Після повідомлення про мінування, учнів у школах екстрено евакуювали разом з педагогами.

Також ми повідомляли, що дитячу лікарню в Дніпрі на Космічній заволокло димом.

Працівники дитячої обласної лікарні, що знаходиться на вулиці Космічній, приблизно о 10:30 відчули запах диму і поспішили викликати співробітників ДСНС.

Після приїзду рятувальники встановили, що задимлення сталося на цокольному поверсі. Його причиною стало коротке замикання в холодильнику. Пожежу вдалося ліквідувати за 20 хвилин.

Нагадаємо, неадекватний киянин спустив на пенсіонера бійцівських псів.

Як повідомляла Politeka, чоловік ледь не підірвав рідне місто Зеленського.

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