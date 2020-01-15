У школі №155 Кривому Розі евакуювали 570 дітей і 44 працівники через те, що хтось з учнів розпилив перцевий балончик

Про це повідомляє Первый Городской.

В результаті інциденту постраждала одна восьмикласниця Дівчинка наковталася газом і перехвилювалася, але батьки відмовилися від госпіталізації.

На місце події приїжджали рятувальники. Учні та персонал встигли вийти з будівлі до їх приїзду. Всі приміщення в школі провітрили і продовжили навчальний процес.

Раніше ми повідомляли, що з садка в Дніпрі евакуювали понад чотирьохсот дітей.

У Дніпрі в дошкільному закладі НВК № 148 провели евакуацію. З приміщень вивели більше трьохсот дітей дошкільного віку та більше сотні першокласників.

У закладі встановили нову систему пожежної сигналізації та перевірили у справі.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі поліція отримала повідомлення про бомбу в одній зі шкіл міста.

Зі школи довелося евакуювати понад 700 дітей та вчителів, а після цього працівники кінологічної служби обшукали навчальний заклад, повідомляють в прес-службі поліції області.

В результаті обшуку школи бомби не було виявлено. Поліція в рамках оперативних заходів виявила, хто телефонував. Хлопчик не зміг пояснити, чому дзвонив в поліцію.

Відзначимо, раніше ми повідомляли що Кривому Розі підняті всі служби через загрозу вибухів, поліція евакуювала людей по всьому місту.

У поліцію надійшло повідомлення про мінування 15 будівель та об'єктів в Кривому Розі.

Повідомлення про замінованих об'єктах надійшло на електронну пошту Патрульній поліції України .. В листі йдеться про те, що в Кривому Розі «будуть підірвані» 15 будівель, серед яких 10 житлових будинків та 5 лікарень.

Зловмисники вимагали в обмін 7 млн ​​євро на рахунку в системі біткоіни. У зв'язку з цим в даний час поліцією і рятувальниками проводиться перевірка інформації, зазначеної в листі.

Нагадаємо, неадекватний киянин спустив на пенсіонера бійцівських псів.

Як повідомляла Politeka, чоловік ледь не підірвав рідне місто Зеленського.

Також Politeka писала, що лікарні замінували в Одесі, під загрозою сотні життів.