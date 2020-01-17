Історія мрії дніпрян, яку не судилося втілити в життя

Готель «Парус» — 29-поверховий недобудований готель у місті Дніпро, будівництво якого тривало з 1975 по 1989 рік

У 1972 році з'явився проект, який вражав своїми масштабами - майже 600 готельних номерів повинні були розміститися у висотній частині і нараховували 996 місць.

Під грандіозне будівництво був спеціально намита ділянка площею понад 6 гектарів між Амурським і Центральним мостами.

У 1975-му вже були забиті палі під висотну частину, а три роки потому звели каркас будівлі.

Однак, далі ситуація змінилася. Згодом фінансування повністю лягло на місцеву владу, які не могли самостійно здійснити будівництво такого об'єкта.

Вже в 1984 році роботи вже практично не велися.

І ось вже 30 років, будівля стоїть з незахищеними стиками і відкритий метал роз'їдає корозія, а дроти та кольорові метали давно розікрали.

У 2005 році з'явилася надія, коли «Парус» був проданий на аукціоні. Новий власник зобов'язувався добудувати будівлю за 5 років з можливістю зміни призначення об'єкта.

Проте, з 2005 року минуло вже 15 років. І крім красивих фото візуалізацій нічого зроблено не було.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі зняли короткометражний документальний фільм художньої групи Fantastic Little Splash про недобудований готель «Парус».

Цей недобуд вважається символом міста, його друкують на футболках і магнітах, він став частиною міського фольклору. Група Fantastic Little Splash бачить у цьому розрив між бажаним і дійсним і досліджує у фільмі різноманітність інтерпретацій цього образу.



