19 січня в Кам'янському Дніпропетровської області ховали 24-річного бійця, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Кадри прощання з військовим показав «5 канал». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Провести в останній шлях військовослужбовця 92-ї механізованої бригади Олексія Кучкина прийшли його рідні та близькі, друзі й побратими.

Наголошується, що воїн загинув поблизу Авдіївки Донецької області від ворожої кулі снайпера, яка потрапила йому в обличчя.

Пораненого терміново евакуювали в госпіталь, проте врятувати життя бійця лікарям було не під силу.

Як розповіли його бойові товариші, 24-річний Олексій Кучкін підписав контракт зі Збройними силами три роки тому і служив стрільцем. Під час відпустки, який був місяць тому, воїн одружився і знову повернувся на передову.

"Самий відповідальний чоловік за час несення служби… Дуже працьовита людина. І це жах, це трагедія. Я не знаю, як це описати", - повідомив про загиблого його побратим.

Раніше в Дніпрі прощалися з воїном ООС Семеном Рцумыгиным, який підірвався на міні в місті Щастя на Луганщині.

«Жодним чином не вважай мертвими тих, які були вбиті на шляху Аллаха. Ні, вони живі і отримують доля у свого Господа»(Коран, 3: 169) Семен Румыгин пішов у небо», — написала депутат Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова:

Похований герой на мусульманському ділянці Краснопольское кладовища поряд з Ісою Мунаевым і Аміною Окуєвої.

Семен Румигин, 1997 р. н. з міста Дніпро. Поступив на службу в 25 бригаду ДШВ в січні 2019 21 липня. Він і його побратим Микита Скитченко (19 років) підірвалися на невідомому вибуховий пристрій, встановленому ДРГ противника. Двоє загиблих, двоє поранених.

Нагадаємо, трагедія сталася на Донбасі: прогримів вибух, загинули молоді хлопці, з'явилися фото.

Як повідомляла Politeka, «Від удару викинуло за борт»: у Дніпрі рятують бійця, ніхто не вірив, що вижив.

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