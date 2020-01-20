В Дніпрі курсанти військового училища вразили невоспитанностью



Як передає Politeka.net, про це повідомив очевидець в соцмережах.

Коли він з сином зайшов в маршутку - його здивуванню не було меж.

Практично всі місця в маршрутці займали вихованці «Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Жоден з них навіть не збирався поступатися місцем жінкам і дітям, які стояли в переповненому салоні. Чоловіка дуже обурило таке поведінка юнаків.

"На моє зауваження поступитися місцем жінкам і дітям так ніхто і не відреагував до зупинки "Центральної", де ми вийшли! Навіть не врахували те, що жінки їхали з лікарні, а Сашкові було важко стояти за хвороби! Курсанти виявилися вихованцями Військового училища з підвищеною фізичною підготовкою, що розташований на ж.м.Сокіл! Ганьба їм і їхнім командирам і вихователям!", - написав обурений чоловік.

Раніше ми повідомляли, що водій маршрутки в Дніпрі відмовився везти пенсіонерку без оплати, розмовляв на підвищених тонах і образив через інвалідності за онкозаболеванию.

Даний інцидент стався на 111 маршруті, а причиною стала тимчасова довідка замість посвідчення, Пенсійного фонду, яку жінка пред'явила за проїзд.

Вона дає право на пільговий проїзд, але маршрутник все одно відмовився приймати цей факт, навіть після підтвердження права на пільгу його керівником.

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