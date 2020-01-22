В Дніпрі є найдовший будинок в Україні, який отримав назву «Китайська стіна»
Як передає Politeka.net, про його особливості розповів відеоблогер з Дніпра Віталій Піскун (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Унікальна споруда знаходиться на проспекті Героїв, 12.
Гаряча дружина Монатіка зачарувала ідеальними формами в купальнику: "Дуже красиво і..."
8-річна донька Кіркорова вразила зовнішністю, фото облетіло мережу: «просто копія...»
Напівголий фаворит Данилко показав українцям, як треба розслаблятися: гаряче фото
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Довжина будинку складає близько 860 метрів і він складається з 36 під'їздів. В 9-ти поверховому гіганті знаходиться 1296 квартир, в яких проживали 3100 осіб за даними на 2015 рік.
Що зрозуміти масштаби будинку-рекордсмена його можна виміряти трьома тролейбусними зупинками.
Є твердження, що будинок звели всього за 2 роки – 1972-1974. Він розташований півколом на житловому масиві «Перемога».
Для додання унікальності фасаду будівлі були зроблені надбудови над машинним відділенням ліфтів.
Багато ставили в порівняння з дніпровської «китайською стіною» тисячеквартирний будинок в Санкт-Петербурзі.
Але він побудований у формі букви «П». Тому конкурентів для нашого рекордсмена потрібно ще пошукати.
Російські журналісти в 2004 році намагалися поширити інформацію про московський будинок довжиною близько 775 метрів. Даному факту різко заперечили дніпряни: у мережі з'явилося спростування про найдовший будинок Європи, яку було підписано нашими обуреними жителями.
Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.
Як повідомляла Politeka, безсоння довела хлопців до злочину в Дніпрі: таке здивувало навіть поліцейських
Також Politeka писала, що звичайна поїздка стала нещастям для пасажирів автобуса під Дніпром: у салон повалив окріп.