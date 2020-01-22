В Дніпрі є найдовший будинок в Україні, який отримав назву «Китайська стіна»

Як передає Politeka.net, про його особливості розповів відеоблогер з Дніпра Віталій Піскун (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Унікальна споруда знаходиться на проспекті Героїв, 12.

Довжина будинку складає близько 860 метрів і він складається з 36 під'їздів. В 9-ти поверховому гіганті знаходиться 1296 квартир, в яких проживали 3100 осіб за даними на 2015 рік.

Що зрозуміти масштаби будинку-рекордсмена його можна виміряти трьома тролейбусними зупинками.

Є твердження, що будинок звели всього за 2 роки – 1972-1974. Він розташований півколом на житловому масиві «Перемога».

Для додання унікальності фасаду будівлі були зроблені надбудови над машинним відділенням ліфтів.

Багато ставили в порівняння з дніпровської «китайською стіною» тисячеквартирний будинок в Санкт-Петербурзі.

Але він побудований у формі букви «П». Тому конкурентів для нашого рекордсмена потрібно ще пошукати.

Російські журналісти в 2004 році намагалися поширити інформацію про московський будинок довжиною близько 775 метрів. Даному факту різко заперечили дніпряни: у мережі з'явилося спростування про найдовший будинок Європи, яку було підписано нашими обуреними жителями.

"Китайская стена" Днепропетровска 70-х Днепропетровск является городом-рекордсменом. Ведь именно нас архитекторы удостоили самым длинным домом в Украине, который получил название «Китайская стена». Располагается он на проспекте Героев, 12. Это здание после завершения строительства стало неоднократным украшением городских газет, альбомов и буклетов. Историк Максим Кавун приводит краткую и очень интересную сводку о нашей «Китайской стене», которую предоставили разные жильцы дома: Длина дома составляет около 860 метров. Имеется 36 подъездов. Количество квартир – около 1296. Высота 9 этажей. По состоянию на 2015 год, в доме-рекордсмене проживало 3100 человек. Длину дома можно измерить тремя троллейбусными остановками. В архитектурном плане «Стену» относят к типичному «брежневскому минимализму». Данное знаковое строение возвели всего за 2 года – 1972-1974. Оно располагается полукругом на жилмассиве «Победа». Для придания уникальности фасаду здания были сделаны надстройки над машинным отделением лифтов. Gepostet von Виталий Пискун am Samstag, 31. August 2019

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