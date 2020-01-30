В Кривому Розі зацвіли різнокольорові азалії в кінці січня

Сорти азалій « Попелюшка», «Київський вальс», «Рожева перлина», «Сузіря» розпустилися в Криворізькому ботанічному саду. Зараз цвіте тільки третину колекції, але і вона вже приваблює відвідувачів своєю надзвичайною красою і різнокольоровими фарбами. У лютому розпустяться нові сорти. Про це пише «Дніпровська панорама» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У ботсаду в Кривому Розі вирощують азалії вже впродовж 40 років. Квіти привезли з Індії, Японії та Китаю.

Все, на сьогодні в теплицях знаходиться 80 сортів різних кольорів, форм і розмірів. Є ранньоквітучі, середньо - і поздноцветущие види.

В кінці зими азалії тільки починають свій період цвітіння. Експерт розповідає, що на одному кущі азалії можуть розкриватися від 500 до 600 квіток одночасно. Пік цвітіння азалій фахівці прогнозують через пару тижнів.

В коментарях місцеві жителі здивувалися, що така краса знаходиться зовсім поруч і почали писати подяки і приємні слова працівникам ботсаду в коментарях під відео:

«Спасибі! Ви такі молодці!», «Супер! Вау! Яка краса!», «Ви створюєте рай, супер», «Всім працівникам ботанічного саду велике спасибі, що ви є!!!!», «У які дні можна приїхати, подивитися?», «Дуже красиво», «Яка краса! Тільки чула, що в Кривому Розі є чудовий Ботанічний сад!! Чути, це одне! А от відвідати, побачити цю красу на власні очі-це зовсім інше!!! Обов'язково поїду, подивлюся!!!», «Краса», – відзначили в мережі.

Цветение азалий в Криворожском ботаническом саду В ботсаду зацвели азалии 🌸 Мы сняли для вас эту красоту 😍 Больше https://1kr.ua/news-55255.html Gepostet von Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога am Dienstag, 28. Januar 2020

Також тиждень тому квіти розпустилися і в Києві, а саме сакури і проліски. Крім того, нещодавно ми писали, що у Києві через аномально теплу зиму в ботсаду ім. Гришка почалося цвітіння азалій та камелій.

Нагадаємо, що аномально тепла зима створила диво в ботсаду Києва

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