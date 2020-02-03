В Дніпрі водій 27 маршрутки вигнав із салону 5-річної дитину через його плач

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на групу «Події Ігрені» в соцмережі Facebook, де небайдужий житель розповів про інцидент в місцевій маршрутці, яка курсує від пл. Старомостовая до вул. Спогадів.

Небайдужий мешканець міста у своєму пості звернувся за допомогою в пошуку інформації. Він просив дати номер телефону автотранспортного підприємства, яке обслуговує 27 маршрут.

«Дайте номер перевізника 27 маршруту, терміново! Він вигнав дитини 5 років з маршрутки, коли той заплакав. Тато п'яний забув дитину в маршрутці на Ксеневке, дитина плакала. Моя теща допомогла немовляті дістатися додому до бабусі», – йдеться у проханні на фейсбуці.

В мережі почалося бурхливе обговорення події. Місцеві знайшли і номери місцевої мерії і радили, що потрібно робити в такому випадку.

«Люди!!!! Ви серйозно вважаєте, що стороння людина (водій) та/або пасажири повинні відповідати за синє тіло, яке прогавило свого сина?????Я не виправдовую дії водія і людей в маршрутці, але ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДИТИНУ ДО ЇЇ ПОВНОЛІТТЯ НЕСУТЬ БАТЬКИ! Не дядя Вася і тітка Зіна на вулиці, в транспорті і парку, а п'яний дебіл татусь... Стаття для таких є.», «Я б ще номер соціальної служби попросила. Як це "забув дитини"???? А водій, звичайно, повинен був викликати 102 в такому випадку!», «Згоден, але він нічого не зробив.», «Вигнав і все. Спасибі тещі.», «Знайшли бабусю.», «Який жах, як можна забути дитину в маршрутці, а потім дитину вигнати.», «Капеееец, блін, я все розумію, але це навіть не по-людськи», «У нас на 22-27 на жаль досить багато неадекватних водіїв, теж стикалися.», – пишуть в мережі.

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