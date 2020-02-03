В Дніпрі п'яний пасажир напав на водія тролейбуса

2 лютого близько 2-х годин дня на зупинці «медична техніка» по проспекту Олександра Поля в напрямку вул. Титова в Дніпрі стався інцидент з водієм, який налякав городян.

Одного з пасажирів тролейбуса (до речі, він перебував у стані алкогольного сп'яніння) не сподобалося, як водій рушив з перехрестя і його «хитнуло». Після цього він на зупинці увірвався в кабіну водія, і вдарив його кулаком по обличчю.

Від отриманого удару водій тролейбуса втратив свідомість. Тролейбус почав котитися назад на самому крутому підйомі проспекту. Життя пасажирів виявилася в страшній небезпеці, але через кілька хвилин водій прийшов в себе і натиснув на гальма.

П'яний нападник втік, коли тролейбус зупинився. Водій отримав розсічення губи. На місце пригоди прибула патрульна поліція, яка склала протокол.

Нагадаємо, що в Дніпрі водій 27 маршрутки вигнав із салону 5-річної дитини через його плачу. У мережі небайдужий житель розповів про інцидент в місцевій маршрутці, яка курсує від пл. Старомостовая до вул. Спогадів.

Небайдужий мешканець міста у своєму пості звернувся за допомогою в пошуку інформації. Він просив дати номер телефону автотранспортного підприємства, яке обслуговує 27 маршрут.

«Дайте номер перевізника 27 маршруту, терміново! Він вигнав дитини 5 років з маршрутки, коли той заплакав. Тато п'яний забув дитину в маршрутці на Ксеневке, дитина плакала. Моя теща допомогла немовляті дістатися додому до бабусі», – йдеться у проханні на фейсбуці.

В мережі почалося бурхливе обговорення події. Місцеві знайшли і номери місцевої мерії і радили, що потрібно робити в такому випадку.

«Який жах, як можна забути дитину в маршрутці, а потім дитину вигнати.», «Капеееец, блін, я все розумію, але це навіть не по-людськи», «У нас на 22-27 на жаль досить багато неадекватних водіїв, теж стикалися.», – пишуть в мережі.

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