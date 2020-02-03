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Блогери-екстремали загинули заради унікального контенту і підписників

Вчора, 2 лютого, в 23-46 по вул. Льотчиків у будинку №13 в надшахтних будівлях група з 5 блогерів вирішили зняти відео спуску в покинуту вентиляційну шахту. Про це повідомляє Перший міський. Інформацію про загибель екстремалів повідомили у прес-службі ДСНС Кривого Рогу.

Вони зламали грати на вході в покинуте надшахтное будівлю і з допомогою альпіністського обладнання 2 людини спустилися всередину стовбура. В результаті 2 людини (у віці приблизно 30 років) зірвалися і впали у вентиляційний стовбур.

На місце прибув загін рятувальників. Вони з різних сторін намагалися дістатися до місця, де сталася трагедія, щоб підняти тіла на поверхню. Вони знайшли дві обірваних мотузки, за допомогою яких, ймовірно, чоловіки спускалися вниз. Рятувальники прийняли рішення добиратися до вентиляційного ствола з боку шахти «Артем-1».

В 03-45 рятувальники знайшли тіла екстремалів.

Близько 6 ранку 3 лютого вони були підняті на поверхню та направлено в СМЕ для встановлення осіб та причин смерті.

Нагадаємо, що в Дніпрі п'яний пасажир напав на водія тролейбуса. 2 лютого близько 2-х годин дня на зупинці «медична техніка» по проспекту Олександра Поля в напрямку вул. Титова в Дніпрі стався інцидент з водієм, який налякав городян.

Одного з пасажирів тролейбуса (до речі, він перебував у стані алкогольного сп'яніння) не сподобалося, як водій рушив з перехрестя і його «хитнуло». Після цього він на зупинці увірвався в кабіну водія, і вдарив його кулаком по обличчю.

Від отриманого удару водій тролейбуса втратив свідомість. Тролейбус почав котитися назад на самому крутому підйомі проспекту. Життя пасажирів виявилася в страшній небезпеці, але через кілька хвилин водій прийшов в себе і натиснув на гальма.

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