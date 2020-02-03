Стало відомо, хто загинув у шахті в Кривому Розі

Блогери-екстремали, які ввечері 2 лютого зірвалися в покинуту шахту в Кривому Розі, знімали відео для каналу Belov blog. Про це пише Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Belov blog позиціонує себе, як Youtube-канал, на якому розповідається про покинутих шахтах і не тільки.

"Особливості контенту – атмосфера занедбаних шахт, яка не залишить вас байдужим", – йдеться в описі влога.

Ігор Бєлов (нікнейм автора блогу) знімав з друзями відео з покинутими місцями вражаючою висоти, а також з містичною історією. На його каналі в мережі було вже 16,7 тис. передплатників, в самі випуски набирали до 50 тисяч переглядів.

Користувачі соцмереж також відзначають, що загиблі – жителі Кривого Рогу. Одні з них 35-річний Володимир Тенилин, другий Денис Ткаченко, йому приблизно 30-35 років.

У мережі також почали писати в коментарях і питати, загинули хлопці з блогу Бєлова або хтось інший.

Зазначимо, що під останнім відео на каналі Belov blog, сам Ігор поділився, що "попереду ще багато цікавого".

Глядачі відзначили, що хлопці дуже сміливі, раз можуть залізти в такі моторошні місця:

«Блін ,настільки цікаво дивитися ,і настільки ж самому було б очково там лазити . Ви хлопці зі сталевими яйцями», «Це не те що очково, це – супер очково, це тобі не по заброшке будівництві побігати. Туди лізти треба мати сталеві яйця і професіоналізм, особливо коли під тобою до 1км стовбур, потрібно розуміти, що і навіщо ти робиш. Це дуже вузько спрямоване справа, тому хлопці по своєму унікальні..», «Черговий божевільний спуск. Дивлюся цей канал і не розумію, 14 тис. передплатників, і паралельно у якогось ідіота 5 мільйонів. У цьому світі є дуже точна приказка, що не все те золото, що блищить. Ваші відео це мабуть єдине що досі вражає мою уяву. Спасибі.», – написали в мережі.

Відзначимо, що нове відео зі спуском і падінням екстремали не встигли викласти в мережу, і причина, чому такі досвідчені хлопці могли впасти в шахту з висоти 550 метрів, залишиться невідомою.

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