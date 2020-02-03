Діти на ходу вистрибували з некерованого автобуса

Водій шкільного автобуса помер під час руху транспорту

На Дніпропетровщині сталося ДТП за участю шкільного автобуса. Про це пишуть місцеві ЗМІ (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Аварія зі шкільним автобусом сталася 3 лютого, у понеділок близько 12:40 дня в Кам'янському. У салоні перебувало 22 школяра.

Журналісти спочатку припускали, що у транспортного засобу відмовили гальма, але коли в мережі показали відео з вебкамер, стало ясно, що це неправильна причина. Автобус виляв по дорозі, коли прямо з-за повороту показалася фура, яка могла зіткнутися з автобусом, але водій фури зміг вчасно припинити рух.

Потім автобус виїхав на пішохідний тротуар і в'їхав в ліхтарний стовп і паркан будується «АТБ» на перехресті проспектів Аношкіна і Шевченко.

Так, з'ясувалося, що 68-річний водій автобуса, який віз учнів 22-ї школи в басейн, помер за кермом від інсульту.

Одна дівчинка вистрибнула з автобуса прямо на ходу перед летять за автобусом легковим авто.

На щастя, дитина не постраждала, обтрусився і пішов на узбіччя.

Також повідомляється, що ніхто з 22 дітей не постраждав.

Нагадаємо, що в Дніпрі водій 27 маршрутки вигнав із салону 5-річної дитини через його плачу. Небайдужий мешканець міста у своєму пості звернувся за допомогою в пошуку інформації. Він просив дати номер телефону автотранспортного підприємства, яке обслуговує 27 маршрут.

«Дайте номер перевізника 27 маршруту, терміново! Він вигнав дитини 5 років з маршрутки, коли той заплакав. Тато п'яний забув дитину в маршрутці на Ксеневке, дитина плакала. Моя теща допомогла немовляті дістатися додому до бабусі», – йдеться у проханні на фейсбуці.

Нагадаємо, афера з нерухомістю сколихнула Дніпро: городяни залишилися без житла

Як повідомляла Politeka, Дніпро лідирує в топі міст світу з найбільшими корками

Також Politeka писала, що Дніпро перетворився на Венецію, кадри лиха