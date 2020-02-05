У мережі з'явилися фотографії про те, як виглядав аеропорт Дніпра в 70-х
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Facebook опублікував фотограф Володимир Рязанов.
Історія авіації міста Дніпропетровська налічує 92 роки, її початок покладено при першій посадці літака 24 лютого 1918 року льотчиком Туренко на аероплані «Анатра».
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У свій час аєропорт обслуговував десятки літаків з різних регіонів СРСР.
Крім того, він мав пряме авіаційне сполучення практично з усіма районами країни, крім Далекого Сходу і Крайньої Півночі.
У 1980-му обсяги авіаперевезень досягають 530 тисяч пасажирів, 16 тис. тонн вантажу.
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А в 1979 року новобранців-строковиків, доставили з Дніпропетровська в Свердловськ літаком. Літаками тоді літали навіть студенти-трієчники, які не отримували стипендії.
У 2011 році Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» стає самостійним підприємством, починається новий етап його розвитку.
Раніше ми повідомляли, що в аеропорту міста Дніпро СБУ і поліція проводили навчання. Вони ловили за легендою терористів, які захопили літак з пасажирами.
Правоохоронці розгорнули ситуаційний центр. Для відпрацювання ситуації був введений план «Заручник». Першими почали діяти правоохоронці аеропорту. Вони посилили охорону будівлі і заблокували територію аеропорту.
Після цього приїхали СБУ, поліція, спецтехніка. Керівництво прийняло брати штурмом літак. В результаті дій вдалося знешкодити правопорушників і звільнити пасажирів літака.
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