У Дніпропетровську на площі Островського жінка в нахабну щосили без черги намагалася влізти в маршрутку



Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував hy**uy Dnepr.



Конфліктна ситуація виникла з мамою двох маленьких дітей. Вона

«На Островського жінка в нетверезому стані намагалася залізти в маршрутку, при цьому її поведінка була агресивних і неадекватних. Також з нею були два маленьких дитини. Вони голосно плакали і крізь сльози просили не викликати поліцію. Незважаючи на прохання дітей, поліції все-таки викликали. Тільки до їх приїзду, вона встигла забрати дітей і пішла в невідомому напрямку», — говоритися в повідомленні.

Нагадаємо, що в Дніпрі водій 27 маршрутки вигнав із салону 5-річної дитини через його плачу. Небайдужий мешканець міста у своєму пості звернувся за допомогою в пошуку інформації. Він просив дати номер телефону автотранспортного підприємства, яке обслуговує 27 маршрут.

«Дайте номер перевізника 27 маршруту, терміново! Він вигнав дитини 5 років з маршрутки, коли той заплакав. Тато п'яний забув дитину в маршрутці на Ксеневке, дитина плакала. Моя теща допомогла немовляті дістатися додому до бабусі», – йдеться у проханні на фейсбуці.

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