Жителі житлового масиву Сокіл поділилися неймовірними фотографіями зимових заходів сонця у Дніпрі



Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікували місцеві жителі в соцмережах.

"Чарівний Сокіл! Спасибі жителям за неймовірні фотографії!", - йдеться у підписі до посту.

Знімки і правда вийшли дуже захоплюючими.

Користувачі мережі з гідністю оцінили дані фото.

"Казковий сокіл!!" Який же гарний захід! Сокіл - чарівний!💜💜💜Спасибі всім, Такою красою треба ділитися!", - писали під постом.

Раніше в мережі з'явилися найкрасивіші фото до того, як Дніпро завалило снігом.

До весни залишився всього місяць, але користувачі мережі вже почали активно радувати своїми знімками міста, на яких з легкістю можна побачити Дніпро зсередини – його душу очима місцевих жителів. Кадри опублікували дніпряни в Instagram.

Раніше ми повідомляли, що водоспад «Поріг Ревучий» на Монастирському острові почав битися струмом. Першими під електричним струмом виявилися рибалки. Потім почали гинути риба і жаби.

Нагадаємо, що цей мальовничий водоспад був створений в 2013 році і працює у весняно-літній період. Місце поруч з водоспадом давно облюбували любителі рибної ловлі. Але останнім часом місцеві рибалки стали скаржитися, що рибалка недалеко від водоспаду стала небезпечною.

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