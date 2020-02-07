Жителі житлового масиву Сокіл поділилися неймовірними фотографіями зимових заходів сонця у Дніпрі
Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікували місцеві жителі в соцмережах.
"Чарівний Сокіл! Спасибі жителям за неймовірні фотографії!", - йдеться у підписі до посту.
Знімки і правда вийшли дуже захоплюючими.
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Користувачі мережі з гідністю оцінили дані фото.
"Казковий сокіл!!" Який же гарний захід! Сокіл - чарівний!💜💜💜Спасибі всім, Такою красою треба ділитися!", - писали під постом.
Раніше в мережі з'явилися найкрасивіші фото до того, як Дніпро завалило снігом.
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Раніше ми повідомляли, що водоспад «Поріг Ревучий» на Монастирському острові почав битися струмом. Першими під електричним струмом виявилися рибалки. Потім почали гинути риба і жаби.
Нагадаємо, що цей мальовничий водоспад був створений в 2013 році і працює у весняно-літній період. Місце поруч з водоспадом давно облюбували любителі рибної ловлі. Але останнім часом місцеві рибалки стали скаржитися, що рибалка недалеко від водоспаду стала небезпечною.
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