Дніпропетровщині пропав 28-річний Віталій Фахівця з міста Кам'янське
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.
Відомо, що чоловік пішов з дому 17 січня в невідомому напрямку. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили
Чоловік проживає в Кам'янському на вулиці Звенигородської. Вдома він не з'являвся близько місяця.
Україну накриє шторм, понеділок буде "пекельним": синоптики попередили про небезпеку
Джолі підкорила ідеальними формами на червоній доріжці "Оскара": найвідвертіші вбрання зірки
Скандальна зірка Євробачення засвітила в чорних трусах своє головне багатство: «ось це так розмір»
Гаряча дочка Потапа без одягу показала себе після душу: "в одних шкарпетках"
На вигляд Віталію близько 30 років, зріст 180 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке.
Поліція просить повідомити будь-яку інформацію про зниклого на лінію "102" або за телефонами: (097) 774-07-04, (096)586-94-41.
Також ми повідомляли, що поліція розшукує 41-річного Олександра Широкова, який 20 січня сіл маршрутного автобуса «Бузівка-Дніпро» і поїхав на роботу. У р. Дніпро відпрацював зміну, але додому не повернувся. На сьогодні його місцезнаходження не встановлено.
Його прикмети: на вигляд 40-42 роки, зріст 164-170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, брови дугоподібні, волосся пряме коротке світле, очі блакитні, ніс прямий.
Особливі прикмети: на правій руці між великим і вказівним пальцями шрам від травмування, на грудях ліворуч зверху армійське татуювання у вигляді меча.
Прохання до всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка, повідомити за телефоном Магдалинівського відділення поліції (291) 2-15-54 або 756-25-24, 102.
Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.
Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.
Також Politeka писала, що на Львівщині таємничо зник підліток, піднята тривога.