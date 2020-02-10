 Дніпропетровщині пропав 28-річний Віталій Фахівця з міста Кам'янське

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Відомо, що  чоловік пішов з дому 17 січня в невідомому напрямку. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили 

Чоловік проживає в Кам'янському на вулиці Звенигородської. Вдома він не з'являвся близько місяця.

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На вигляд Віталію близько 30 років, зріст 180 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке.

Поліція просить повідомити  будь-яку інформацію про зниклого на лінію "102" або за телефонами: (097) 774-07-04, (096)586-94-41.

Також ми повідомляли, що поліція розшукує 41-річного Олександра Широкова, який 20 січня сіл маршрутного автобуса «Бузівка-Дніпро» і поїхав на роботу. У р. Дніпро відпрацював зміну, але додому не повернувся. На сьогодні його місцезнаходження не встановлено.

Його прикмети: на вигляд 40-42 роки, зріст 164-170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, брови дугоподібні, волосся пряме коротке світле, очі блакитні, ніс прямий.

Чоловік був одягнений у чорну в'язану шапку, темно-синю куртку, чорні джинсові штани, чорні зимові черевики. При собі мав банківську карту, ID-паспорт на своє ім'я, чорну сумку з предметами особистої гігієни.

Особливі прикмети: на правій руці між великим і вказівним пальцями шрам від травмування, на грудях ліворуч зверху армійське татуювання у вигляді меча.

Прохання до всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка, повідомити за телефоном Магдалинівського відділення поліції  (291) 2-15-54 або 756-25-24, 102.
 
Також ми повідомляли, що 79-річного дідуся, який загубився в Дніпрі, знайшли патрульні. 7 лютого, близько 16:00 його рідні подзвонили в поліцію і повідомили, що не знайшли батька вдома. Ймовірно, чоловік вийшов. Рідні хвилювалися за нього, тому що він мав проблеми з пам'яттю.  Чоловіка привезли додому і передали синові.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

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