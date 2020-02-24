В Дніпрі громадський транспорт буде курсувати згідно з чітким графіком руху

Як передає Politeka.net, про це повідомив завідувач сектором контролю департаменту транспорту Дніпровської міськради Іван Васючков.

Він нагадав, що останні 20 років в Дніпрі громадський транспорт працює не за графіком руху, а по інтервалах відправлення, які часто не можливо передбачити. У зв'язку з цим, в міськраді вирішили виправити ситуацію.

"Планомірно переведемо всі автобуси на роботу згідно з чіткими графіками руху. Починаємо з маршрутів, які обслуговують автобуси великої місткості", повідомив він.

Вже відомо, що першим маршрутом, який торкнуться зміни буде маршрут №76.

Крім того, вже в березні до роботи за графіком перейдуть маршрути 35, 38, 88, 95 (А), 115, 120, 121, 125. І далі, поступово, кожен міський маршрут.





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