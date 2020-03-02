У Кривому Розі на ходу загорівся службовий автобус

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.



НП сталася вночі в Кривому Розі на мікрорайоні 5-й Зарічний. Відомо, що в транспортному засобі перебувало троє пасажирів, які отримали опіки.

Співробітниками швидкої медичної допомоги постраждалі направлені в опікове відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2. Автобус був знищений вогнем.

Раніше ми повідомляли, що на проспекті Яворницького в Дніпрі зламався і задимівся трамвай маршруту №1 навпроти будівлі Дніпровського міськради. За словами очевидців вагон раптом встав на шляхах, а з салону повалив дим. Пасажири були вимушені терміново покинути трамвай.

Натовп попрямував до центру пішки. У даний момент рух трамваїв у бік центру паралізовано. На місце НП попрямували ремонтні бригади.

Також ми повідомляли, що в Кривому Розі задимівся один з вагонів швидкісного трамвая, який слідував за маршрутом 2М в бік станції Зарічній.

Неприємний запах гару почули навіть пасажири у вагоні. На найближчій станції

Водій трамвая помітила поломку на станції Мудрованою і вийшла перевірити, що сталося. У цей час трамвай почав їхати сам, тому водій повернулася в кабіну.

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