У центрі Дніпра обмежать рух транспорту

3 березня на сайті Дніпровської міської ради з'явилося розпорядження про обмеження руху транспорту 9 березня.

Буде перекрита центральна частина міста.

за Причиною обмеження руху стануть заходи з нагоди дня народження Т. Г. Шевченка.

Так, рух буде обмежено 9 березня з 9.30 до 11.00 по вулиці Воскресенській під час урочистої церемонії покладання квітів до пам'ятника Шевченка на ділянці від проспекту Дмитра Яворницького до вулиці Князя Володимира Великого.

Місцевим жителям і туристам варто прийняти до відома цю інформацію та планувати об'їзд заздалегідь.

Нагадаємо, що в дніпрі розшукують зниклого безвісти офіцера ЗСУ, який брав активну участь у зоні ООС. 39-річний Євген Сінник зник 19 лютого.

Останній раз він виходив на зв'язок зі своєю матір'ю і повідомив, що перебуває на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгена ніхто не бачив.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим налисо.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Євгенія, повідомте за телефонами: (067) 562 95 07 – Віктор, (068) 887 13 26 – Олексій.

Раніше ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого Андрія Павлухина, 1983 року народження.

Відомо, що 26 лютого, житель Павлограда, Андрій Павлухін пішов з дому та по теперішній час його місцезнаходження не встановлено.

На вигляд йому 30-35 років, зріст 180 см, худорлявої статури, коротке світле волосся.

Також ми писали, що у Дніпрі на житловому масиві Сокіл шкуродери масово труять безпритульних собак. В ніч з 29.02 на 01.03 помер у страшних муках улюбленець однієї сім'ї. Стало відомо, що отруїли вихованця люди, які расбрасывают на ж/м Сокіл-2 (район СШ 83) отруту для бездомышей.

Під час прогулянки песик дівчата з'їв на вулиці отруту, яку розкидали “догхантери”.

За життя песика боролися ветеринари, але врятувати домашнього улюбленця не вдалося.

Нагадаємо, афера з нерухомістю сколихнула Дніпро: городяни залишилися без житла

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