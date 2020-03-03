В маршрутці №136А міста Дніпра на ходу відпала передня двері

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував очевидець в соцмережах.



На кадрах видно, як водій намагався самотужки впоратися з поломкою. Але в нього так нічого і не вийшло.



Користувачі мережі вже відреагували на даний ролик. Комусь він здався кумедним, але декому вже набридли такі випадки.



"В прохід двері і насипай далі стажист напевно профі їздять без дверей", " І допомогти ніхто не може у всіх в руках телефони", "Зате по 8 гривень", "Всі проблеми міста в одному відео", - писали під відео.







Варто відзначити, що це далеко не перший випадок, коли у маршрутки щось відвалюється на ходу.

Раніше очевидець опублікував фотографію, на якій маршрутка №55 початку буквально розвалюватися просто на ходу. В салоні повно пасажирів, але транспорт не може продовжити рух через відпалого важливої деталі.

Так, маршрутний автобус просто зупинився на трамвайних коліях.

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