В популярному місці відпочинку дніпрян облаштувалися безхатченки

Вони облаштували там “гардеробну” і “спальню”. Про це повідомляє Відкритий.

У грудні 2019 року на мосту через озеро у парку Глоби впала частина кам'яної плити. Після цього переправу обгородили стрічками і огорожею. Правда, деяких городян це не зупиняє, і вони все одно ходять аварійного мосту.

Зараз на мосту живуть бездомні дніпряни, які непогано там облаштувалися.

Нагадаємо, що в мережі показали жахливі кадри руйнується парку Глоби в Дніпрі. Кадри опублікував один з дніпрян у соцмережі Facebook.

«У Дніпрі помирає парк Глоби: жахливі кадри», – підписав місцевий житель Костянтин Бильцан.

Городяни почали активно обговорювати побачене в мережі в коментарях під постом. Деякі розкрили подробиці того, що може статися з парком в недалекому майбутньому.

«до Речі, там давно в планах замість Озера зробити ТРЦ ,так як озеро містити нібито економічно невигідно.», «Зона відмови Дніпра», «Ну коли вже його відремонтують?», «Метро як закінчать робити в 2025году! почнуть ремонт парку , може бути», «Дуже сумно спостерігати таку картину...у більшості жителів міста дитинство пройшло в цьому парку..а тепер просто прикро і страшно за наше майбутнє..», «Навіщо їздити в Прип'ять на екскурсії, можна просто жити в Дніпрі!», «Винтажненько... А насправді дуже сумно що такий красивий парк запустили зовсім», «Він давно помер!», – відзначили в мережі дніпряни.

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