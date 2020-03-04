Під Дніпром побили 13-річного хлопця і спробували забрати мобільний телефон

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУ НП України в Дніпропетровській області.

Відомо, що напад стався в р. Першотравенську, коли дитина повертався додому зі школи.

До нього підійшли двоє невідомих і почали вимагати телефон. Відмовившись його віддати, хлопчика почали бити, але коли хлопець почав кликати на допомогу вони втекли.

Постраждалий зміг запам'ятати їхні прикмети і в ході розшукових робіт злочинців вдалося затримати.

Ними виявилися 15 та 24-річні жителі р. Первомайська.

Слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 год. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто замах на грабіж, вчинений групою осіб.

24-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. В даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



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Відомо, що напади відбувалися біля школи №126 на житловому масиві "Тополя".

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