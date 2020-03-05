В Дніпрі невідомі чіпляються до дітей і починають їх переслідувати, кажучи перехожим, що вони їх батьки

Про це повідомляє Телеграм-канал hyevuy_dnepr, посилаючись на розповідь у соцмережі мами однієї зі школярок.

У Дніпрі з'явилися підозрілі особи на машині, які мають малолітніх дівчаток.

«Біля будинку по вул. С. Ковалевської, 75 біля дівчаток зупинилася машина і хлопець з цієї машини наказав сідати до нього в автомобіль. Дівчатка почали тікати в бік 81 будинку по вул. С. Ковалевської в надії знайти людей і допомоги, сховалися за людьми, які були біля під'їзду, хлопець з машини біг за ними, коли у нього запитали люди, що він хоче від дівчаток, він відповів, що це його дочки і вони від нього тікають, загалом спасибі чоловікові який почав викликати поліцію і завдяки цьому від них відстав цей хлопець», – розповіла подробиці інциденту налякана мати.

Вона також сказала, що небайдужий дніпрянин довів дітей до їхнього під'їзду.

«Машина була сірого кольору (схожа на део ланос), хлопець дуже високого зросту, поруч з ним у машині перебувала дівчина з чорним волоссям і дуже яскравим макіяжем», – наголосила жінка, посилаючись на опис, яке дала її дитина.

У поліції зазначають, що в місті вже є жертви цієї людини.

Відзначимо, що в мережі на місцевому паблике опублікував фото шукача "пригод". За словами очевидців, невідомий має при собі ножа.

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В коментарях дніпряни не витримали і почали бурхливе обговорення.

«Хочете -баньте,хочете-ні за заклики до насилисю,але повбивала б!!!!! Сволочі!!!!!! Вже,по-моєму ,пора відкривати полювання на цих "любителів пряток". Відчепіться від дітей!», «Дуже схожі люди в жовтні пограбували кабінет в середній школі 85», «Де ви їх зустріли? може в тому районі є камери, аптеки, магазини , банки», «Поліція не чого робити не буде. Немає складу злочину. А ось фото не завадило б . Було б легше їх виявити на районі. Скоріше всього зальотні», «Причому вони приставали до дітей на одному і тому ж місці ! До моєї дочки і потім до хлопчиків на тому ж місці», «Який жах», «Я думаю, що вони на районі не будуть промишляти зараз,так як їх злякали. За інформацію дякую, з дітьми проведемо бесіду!», – відзначили користувачі мережі і стривожені батьки.

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